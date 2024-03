Ladri prendono di mira un ingrosso di carni, ma non fanno i conti con i vigilantes: sventato il secondo furto in 15 giorni

Solo due settimane fa, in tre avevano tentato di intrufolarsi nell’ingrosso di carni Dimeca in via Castelluccio a Foggia, ma non avevano fatto i conti con i vigilantes.

Il pronto intervento delle pattuglie dell'istituto di vigilanza Watchman Eye e delle forze dell’ordine aveva messo in fuga i malviventi.

Nella notte, è stato sventato un secondo tentativo di furto ai danni dell’azienda alla periferia della città. Sarebbero stati in quattro ad agire.

Ma, anche questa volta, il tempestivo intervento dell’istituto di vigilanza Watchman Eye e delle forze dell’ordine ha impedito che scappassero con il bottino.

I vigilantes, proprio come accaduto il 14 marzo scorso, hanno dato filo da torcere ai malviventi, fuggiti a mani vuote.