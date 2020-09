Foggia, furto choc nella sede elettorale della Parisi-De Sanctis: rubata pistola a finanziere, forse è stato narcotizzato

Furto nella notte, all'interno della scuola Parisi-De Sanctis, a Foggia. Ignoti si sono introdotti da una finestra nell'istituto scolastico di via Marchese De Rosa, sede in cui sono state allestite le sezioni elettorali, asportando la pistola d'ordinanza di un finanziere impegnato nel turno di notte.

Nel frattempo la questura, con una nota stampa diffusa in mattinata, assicura che "le sezioni non sono state violate, in quanto i sigilli erano integri e null’altro era stato sottratto. Questa mattina, pertanto, i presidenti delle sezioni interessate hanno regolarmente aperto i seggi per le votazioni".

Il finanziere, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato narcotizzato: si sarebbe svegliato intorno alle 4 del mattino, accorgendosi della sottrazione dell'arma, una pistola Beretta che custodiva regolarmente nella fondina.

Derubati anche telefoni cellulari e portafogli degli altri due militari in servizio della compagnia di Manfredonia. Immediato l'allarme lanciato dalla vittima di furto. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornato alle 11.30