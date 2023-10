Asporta piantine di una parrucchieria, titolare monta il video al contrario: "Un passante gentile"

"Un passante gentile, che non si dica che a Foggia rubano di tutto. Grazie di tutto". In realtà, il post che accompagna il video pubblicato su Facebook da Fabio Falco, titolare dell'omonimo salone di parrucchieri di via Emilio Perrone, è ironico.

Ironico anche il siparietto che accompagna le immagini registrate dalla telecamera dell'esercizio commerciale, evidentemente montate al contrario: "Non so perché cammina all'indietro. In Cina così mettono le piante, perché devono camminare indietro...per non schiacciare la terra dove camminano".

Non si è trattato di una donazione spontanea, ma dell'asportazione delle piantine dalle fioriere posizionate all'esterno del salone da parte dell'anziano signore, che data l'età, potrebbe aver agito con leggerezza.