Tentano di portare via un camion, ma non fanno i conti con i vigilantes: sventato furto in un’officina

Avevano già messo in moto un camion, ma l’intervento dei vigilantes li ha messi in fuga. È accaduto questa notte a Foggia, poco dopo mezzanotte e mezza, in un’officina per la riparazione e manutenzione di automezzi pesanti sulla Tangenziale.

La pattuglia di zona dell’istituto di vigilanza Watchman Eye stata effettuando un controllo interno con il responsabile della ditta Officina Cagiano, sulla Statale 673 al Km 19,400, quando le guardie giurate sono state allertate da rumori sospetti provenienti da Balestre Service, officina adiacente.

Una volta giunto sul posto il responsabile della ditta, è stato effettuato un controllo. Ed è in quel momento che si sono resi conto che i malviventi si erano introdotti nel piazzale e avevano manomesso un camion lasciato in moto.

Alla loro vista si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.