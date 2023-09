Torna la truffa della gomma bucata: uomo derubato nel parcheggio di un supermercato

Pochi secondi, il tempo di accorgersi che la gomma dell'auto era bucata e di dare un'occhiata più approfondita al danno, sufficienti al ladro che gli ha sottratto il borsello contenente effetti personali, documenti, carte di credito e si è dato alla fuga. È la disavventura capitata a un foggiano stamani, nel parcheggio del supermercato Md in via Gioberti, angolo via Giuseppe Saragat.

A raccontare l'episodio è la figlia: "Dopo aver fatto la spesa mio padre si è reso conto di avere una gomma bucata. Nel frattempo, un poco di buono gli ha portato via il borsello contenente anche le carte di credito dalle quelli sono stati già prelevati contanti nel giro di poco tempo", racconta la giovane a FoggiaToday. L'autore del furto sarebbe un uomo sulla quarantina, brizzolato, fuggito a bordo di una Fiat Panda di colore blu.

Verosimilmente, potrebbe aver usato il 'trucco' della gomma bucata, un espediente attraverso il quale si approfitta del momento di distrazione della vittima - appena accortosi del danno - per derubarlo degli effetti personali. Un episodio analogo si è verificato un anno e mezzo fa, sempre in un parcheggio di un esercizio commerciale.

La vittima del furto avvenuto stamani ha già sporto denuncia presso la Questura di Foggia: "Mio padre ha contattato anche il call center per bloccare le carte di credito. Risultano effettuati già due prelievi presso altrettanti sportelli. L'auspicio è che le telecamere presenti in zona consentano di individuare l'autore del furto".