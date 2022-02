Tagliano la gomma di un'auto, proprietario si abbassa per cambiarla e gli portano via il borsello: "Fate tutti attenzione"

Ha trovato una delle due ruote anteriori della sua auto tagliata, incredulo non si è perso d’animo, ha preso il ruotino di scorta dal portabagagli e mentre si è chinato per sostituirla, ignoti hanno aperto una delle portiera e sono fuggiti via con il borsello di colore verde militare con dentro documenti, carte di credito e soldi.

Vittima dell’increscioso episodio avvenuto intorno alle 12.30 di oggi all’interno del parcheggio di un’attività di viale degli Aviatori, dalla parte opposta del centro commerciale, un pensionato di 66 anni. La carta di credito è stata bloccata dalla banca, probabilmente dopo i vari tentativi falliti dei ladri di prelevare denaro.

A darne notizia il figlio della vittima, che attraverso le colonne di Foggiatoday mette in guardia i foggiani dal rischio di incorrere in questa truffa. “Non è un appello affinché il borsello venga ritrovato perché non ci spero, ma desidero che quante più persone vengano messe al corrente di questo ennesimo pericolo in agguato”.