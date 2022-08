Piazza Giordano, la terra di nessuno dove furti e scippi sono quotidiani

Piazza Giordano, assieme a via Lanza, salotto di Foggia, con un'area pedonale completamente rifatta e inuagurata nel luglio del 2018, dovrebbe essere il ritrovo sereno delle famiglie foggiane. Un luogo sicuro dove genitori e bambini possano passare serate serene.

Ma la centralissima piazza è terra di nessuno, completamente dimenticata dalle forze dell'ordine e dove i delinquenti hanno terreno fertile. Non passa giorno senza che avvenga un reato a discapito di qualche povero cittadino che trova in piazza Giordano o in via Lanza, un luogo per passare qualche ora all'aperto. Solo negli ultimi giorni un uomo, seduto alla panchina e intento a parlare al telefono è stato derubato del proprio smartphone da un ragazzo in bicicletta (già esso mezzo illegale per transitare nella zona pedonale). Il giorno dopo, in una traversa della piazza, un uomo è stato seguito e scippato della collanina d'oro da 4 ragazzi.

Nello stesso posto, venne rubata la bicicletta a Battistella, il ciclista che decantava Dante in giro per l'Italia. Circa un mese fa, dei vandali, di notte, ruppero lo schienale di una panchina, ma gli autori non furono identificati perché le telecamere di sicurezza installate su via Lanza non funzionavano (e probabilmente non funzionano ancora). L'unica vigilanza che ha quella zona sta nella pattuglia a piedi dei carabinieri di quartiere, che copre solo l'orario mattutino, fino a ora di pranzo circa. Dopodiché quella zona diventa un'area senza legge e senza regole. Il tutto senza considerare il passaggio continuo di bici, monopattini e motorini.

Una situazione gravissima alla quale è necessario prendere urgenti provvedimenti perché è impensabile che una zona pedonale, in pieno centro, debba essere completamente priva di controlli.