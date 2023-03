Furti con spaccata, il terzo in pochi giorni: negozianti nel mirino dei delinquenti a San Nicandro Garganico

Ennesimo furto con spaccata nella notte tra il 4 e il 5 marzo a San Nicandro Garganico ai danni di un’attività commerciale. È il terzo nel giro di una settimana. Colpita, questa volta, una salumeria in via Taranto.

I ladri hanno scassinato la serranda e mandato in frantumi la vetrina, stessa dinamica di qualche giorno fa, quando i malviventi si erano introdotti in un negozio di via Giustino Fortunato. Misero, però, il bottino, nell’ordine di pochi euro in monete. Ingenti, però, i danni.

Il sindaco Matteo Vocale, già in occasione del precedente episodio, aveva chiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli, “specie a carico di tutti i sospettabili”, e ai cittadini che abbiamo visto o saputo qualcosa di denunciare. Nei giorni scorsi anche una fioraia, dopo averi tentativi, aveva subito un furto.

Due giorni fa il presidente Matteo Florio e l'intero direttivo della Confcommercio locale avevano denunciato la mancanza di forze dell'ordine adeguate a garantire la sicurezza delle attività commerciali. "È inaccettabile che le imprese debbano subire furti e danni a causa dell'insufficiente presenza delle forze dell'ordine, che devono essere maggiormente impegnate a proteggere la sicurezza e la tranquillità degli imprenditori. Invitiamo la comunità locale a unirsi nella condanna di questi atti criminali e nella difesa del proprio territorio".