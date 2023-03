Furto in un negozio di abbigliamento. Il sindaco: "Faremo di tutto per assicurare questi balordi alla giustizia"

La scorsa notte San Nicandro Garganico è stata teatro di un furto compiuto in via Giustino Fortunato presso il negozio 'Mitika Young'. Ignoti hanno fatto irruzione nell'attività commerciale sfondando la vetrata d'ingresso. Ingenti i danni.

Sul caso è intervenuto il sindaco di San Nicandro Garganico, che ha espresso solidarietà ai titolari, dando "piena disponibilità del Comune nei loro confronti per quello che dovesse essere necessario, nelle nostre competenze", ha precisato.

Il primo cittadino si è rivolto ai Carabinieri - che indagano sull'accaduto attraverso l'ausilio delle immagini di telecamere pubbliche e private e a tutte le forze dell'ordine - chiedendo di intensificare nuovamente l'attenzione, specie a carico di tutti i sospettabili. "A chiunque veda o sappia qualcosa, chiedo di riferire ai Carabinieri o direttamente a me. I sannicandresi hanno bisogno di tranquillità: faremo di tutto, come già nei mesi scorsi, per assicurare questi delinquenti alla giustizia. Questi balordi se ne facciano una ragione!"