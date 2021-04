Prova a darsi fuoco all'interno della sua auto: i carabinieri lo salvano un attimo prima dell'esplosione

L'episodio si è verificato a Ortona e ora l'uomo, un 69enne della provincia di Foggia, è ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Chieti

Sarebbe bastato qualche minuto in più perchè si consumasse il dramma.Quello di un uomo di 69 anni, originario di Foggia, che ieri ha tentato di darsi fuoco, all'interno della propria auto, ad Ortona.

Come riporta ChietiToday.it, la cronaca della vicenda ha inizio poco dopo le 16 quando un uomo e un ragazzo, residenti nella perferia ortonese, notano il 69enne compiere atti di autolesionismo urlando di volersi suicidare e chiamano i carabinieri.

Nel frattempo arrivano anche i vigili del fuoco che spengono le fiamme e il 118 che soccorre il malcapitato. Le sue condizioni sono gravi per l’intossicazione da monossido di carbonio. L’uomo in un primo momento sembra calmarsi ma improvvisamente sale sulla sua macchina e si avvia lungo una via di campagna. I carabinieri di Ortona proseguono nella stessa direzione presa dallo sconosciuto.

Quando però raggiungono la sua macchina la scena che si presenta è assai grave: l’uomo è svenuto al suo interno, l’abitacolo è già saturo di fumo e si vedono delle fiamme. Non c’è un attimo da perdere: uno dei militari sradica un paletto di cemento e rompe il finestrino lato guida ed insieme, i carabinieri e il ragazzo che ha chiamato i soccorsi estraggono l’uomo ancora vivo, ma incosciente.

Provvidenziale è stata la rapidità dell’azione perché, pochi attimi dopo, la valvola di sicurezza dell’impianto di Gpl della piccola Fiat Panda non regge e la macchina viene completamente avvolta dalle fiamme che la distruggono in pochi minuti.