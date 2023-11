È il giorno dell'addio al maresciallo Giovanni Tedone, comandante di stazione a Castelluccio dei Sauri

Si svolgeranno questo pomeriggio venerdì 3 novembre nella chiesa della Beata Vergine Maria di Loreto a Trinitapoli, i funerali del comandante della caserma dei carabinieri di Castelluccio dei Sauri, il maresciallo Giovanni Tedone, scomparso il 1° novembre a causa di un infarto. Aveva 53 anni ed era un volontario storico del Cisom. Aveva assunto la guida della stazione del comune dei Monti Dauni da pochissimi mesi. Giovanni Tedone, nel corso della sua brillante carriera, aveva ricevuto numerosi encomi. Chi lo ha conosciuto, lo ricorda come un vero professionista dalle grandi doti umane.

Era vicepresidente di Black Hawk Softair Team: "Come un fulmine a ciel sereno ci è giunta la tragica notizia della scomparsa del nostro vice presidente emerito nonché socio fondatore. Tutto il team si unisce al cordoglio della famiglia, ricordandolo così come è sempre stato, un pilastro per il team, un grande caposquadra e soprattutto un padre per tutti noi".

Aveva prestato servizio anche ad Orta Nova: "Era più che un semplice amico: "fedele" al servizio, gentile e sorridente e stimato da tutti. Giovanni ha lasciato un vuoto incolmabile e profondo. Alla famiglia vanno le nostre condoglianze e, credo, quelle dei cittadini di Orta Nova e Castelluccio dei Sauri che "sempre" hanno condiviso il suo impegno e l'attaccamento al servizio svolto" ha scritto Domenico Francone sui social.

"Sono rimasto davvero sconvolto dalla notizia della scomparsa improvvisa del mio fraterno amico Giovanni Tedone, troppo presto strappato all'amore della famiglia e al grande affetto che ha saputo guadagnare da tutti quelli che lo hanno conosciuto.Insieme nel Cisom, accanto tante volte (io come giornalista) anche quando c'erano operazioni importanti, che portava a termine, insieme a tanti bravi colleghi, con la consueta competenza professionale e con la grande dedizione che lo contraddistingueva. Ricorderemo sempre anche la sua naturale simpatia e la grande sua umanità" il ricordo di Loris Castriota Skanderbegh.

"Giovanni era molto più di un semplice amico; era un carabiniere devoto al servizio dei cittadini, una persona gentile e sorridente con tutti, e un uomo che irradiava vita e valori sani. La sua dedizione al suo ruolo come comandante della stazione dei Carabinieri di Castelluccio dei Sauri era esemplare. Sempre pronto ad aiutare chiunque si rivolgesse a lui, Giovanni incarnava il vero spirito di servizio e protezione. Era un faro di speranza nella comunità, un punto di riferimento per chi aveva bisogno di aiuto e supporto. Il vuoto lasciato dalla sua prematura partenza è insormontabile, e il dolore che proviamo è profondo. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, che condivideva il suo impegno e la sua passione per il servizio pubblico. Addio, caro Giovanni Tedone. Sarai per sempre nei nostri cuori, e la tua eredità di gentilezza, dedizione e altruismo continuerà a ispirare tutti noi" ha scritto Alfredo Coppola.