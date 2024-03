Si rompe tubatura durante lavori di scavo: allarme fuga di gas a San Giovanni Rotondo

Tubatura del gas tranciata durante dei lavori di scavo, interdetta al traffico un'area adibita a parcheggio, posta all'ingresso di San Giovanni Rotondo. E' successo questa mattina, alle porte del paese di San Pio, dove è stata disposta la chiusura del traffico veicolare, in entrata ed in uscita da Statale 272 per o da San Marco in Lamis e Rignano Garganico, per permettere agli operatori di intervenire e mettere in sicurezza l'area. Sul posto, infatti, stanno operando i vigili del fuoco del presidio di San Giovanni Rotondo, insieme ai tecnici e ai responsabili del lavori.