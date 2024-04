Francesco è tornato a casa, l'abbraccio dopo la tragedia sfiorata: è stato salvato da un medico di Foggia

E' rientrato ieri 16 aprile nella sua Catanzaro, Francesco Gatto, il centrocampista della Primavera 3 delle Aquile che domenica scorsa, dopo uno scontro di gioco fortuito, è caduto sul terreno di gioco dell'impianto sportivo della Figc e ha perso i sensi per alcuni minuti. Il provvidenziale intervento del medico delle giovanili rossonere, il reumatologo Romano Bucci con l'ausilio di due soccorritori, ha scongiurato il peggio.

A scongiurare il peggio è stato il medico del Calcio Foggia, il Dott. Bucci, che si è subito accorto della gravità della situazione praticando le manovre necessarie per rianimare il ragazzo. Trasportato presso il Policlinico di Foggia, a seguito degli accertamenti medici che hanno dato esito negativo, il calciatore è tornato a casa.

Francesco Gatto è stato accolto dai compagni, da mister Zito e allo staff tecnico, poi ha incontrato il Presidente Floriano Noto e l’entourage giallorosso. "Forza Pierfrancesco, ti aspettiamo presto in campo per i play-off", conquistati proprio a domicilio nel capoluogo dauno dopo la vittoria per tre reti a due.