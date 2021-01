Il consigliere De Vito pensa al 'futuro': una 'scuola' di protezione civile nella vecchia caserma dei vigili del fuoco

Francesco De Vito, consigliere comunale del Pd e vigile del fuoco, guarda al 'futuro' della città. E lancia una proposta per riutilizzare i locali della vecchia caserma del 115, in via Fraticelli, dopo il completamento del trasferimento del corpo nei nuovi locali di via Napoli.

La sua idea? Dare vita ad "una 'scuola' della Protezione civile per i bambini e i ragazzi della provincia di Foggia. È l’idea che ho deciso di condividere e promuovere presso la Provincia di Foggia, ente proprietario degli edifici e dell’area" che il Comando provinciale dei vigili del fuoco sta progressivamente lasciando.

"Come ho già più volte affermato, lo storico polo di via Fraticelli potrebbe diventare strategico in termini di risposta d'intervento nel centro urbano e solleciterebbe, perciò, l’impiego di ulteriori 28 unità. In più, l’area potrebbe diventare cuore pulsante della protezione civile, con la destinazione dei locali alle associazioni foggiane che operano in questo settore e potrebbero occuparsi della diffusione della cultura della protezione civile", spiega.

"Si potrebbero organizzare azioni di conoscenza e informazione delle diverse tipologie di rischio, di educazione a comportamenti rispettosi del territorio e dell’ambiente, di acquisizione delle regole di comportamento in grado di prevenire o mitigare gli effetti dei vari tipi di rischio. La Provincia, quindi, potrebbe cogliere l’occasione per valorizzare un’area fortemente urbanizzata con un allestimento tematico integrato da un piccolo polmone verde", conclude.