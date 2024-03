Frana Foggia-Caserta, circolazione ferroviaria ancora sospesa: modifiche e cancellazioni per 15 treni

Resta sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Caserta-Foggia, a causa di una frana tra Benevento e Ariano Irpino verificatasi ieri. L'intervento dei tecnici è ancora in corso, e anche nella giornata di oggi, mercoledì 13 marzo, sono previste limitazioni di percorso e cancellazioni per alcuni treni Alta velocità e Intercity, principalmente tra la Puglia e Roma ma non solo, con l'attivazione di bus sostitutivi nella tratta interessata, con possibili "significativi ritardi".

In particolare, come si legge sul sito di Trenitalia, nella sezione Infomobilità, sono 15 i convogli interessati oggi da provvedimenti:

Il treno FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

Il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento.

Il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.

Il treno FR 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

Il treno FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento.

Il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) termina la corsa a Benevento.

Il treno FR 8326 Lecce (17:15) - Roma Termini (23:00) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

Il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.

Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento.

Il treno FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55) è cancellato.

Il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.

Il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.

Il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) - Benevento (18:02) è cancellato.

Il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) - Napoli Centrale (11:15) è cancellato.

Il treno IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) è cancellato.