Prevenzione dell'usura, il Mef premia Foggia: assegnati 326mila euro alla Fondazione Buon Samaritano

Il Ministero dell'Economia e delle Finanz assegna ulteriori € 326.000 alla Fondazione Buon Samaritano di Foggia per prevenire il fenomeno dell’usura. “Ancora un importante riconoscimento ed un’attestazione di stima alla Fondazione per l’incessante azione svolta a sostegno delle famiglie bisognose che vivono situazioni di sovraindebitamento e di profondo disagio economico e che sono a rischio usura”, commenta il presidente, Giuseppe Chiappinelli.

In relazione all’attività svolta nell’anno 2021 e valutati i risultati conseguiti, il Mef, attraverso la Commissione interministeriale per la gestione del Fondo per la prevenzione dell’usura, ha assegnato alla Fondazione Buon Samaritano il contributo di € 326.000,00, destinati ad ampliare il fondo di garanzia. Con tale somma la Fondazione sarà in grado di garantire prestiti per un importo di oltre € 600.000 ai soggetti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario.

L’assegnazione di detti fondi assume una valenza di straordinaria importanza in relazione al particolare momento storico e socio-economico che attraversa la Città di Foggia, aggravato dal fenomeno del caro-bollette. La Fondazione, attraverso la silente azione dei suoi volontari, è sempre pronta ad accogliere ed ascoltare chi ha bisogno di un aiuto e di un sostegno per superare momenti di difficoltà contingenti e ricostruire un contesto di serenità nella vita di ogni giorno.