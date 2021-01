Impugna un'arma e augura "Buon anno a tutta la malavita di Foggia". Colpi di pistola in strada per 'festeggiare' capodanno

Impugna una pistola in strada e augura "Buon anno a tutta la malavita di Foggia". Poi esplode una sequenza di colpi per inneggiare al 2021. E' accaduto ieri sera, a Foggia, tra il rione Candelaro e Borgo Croci.

Ad impugnare l'arma (non è ancora chiaro se una vera pistola o una 'scacciacani') è un pregiudicato foggiano, la cui dedica è stata immortalata con un cellulare dai presenti. Il video è diventato in poche ore virale tra le chat di whatsapp prima, e sulle pagine dei social network dopo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.