Violenta rissa tra ragazzini a Foggia: calci e pugni in pieno centro, minorenne portato in ospedale

Attimi di tensione, ieri sera, in pieno centro a Foggia, dove si è verificata una violenta rissa tra minorenni. Il fatto è successo intorno alle 20.30, in via Francesco Saverio Altamura, a due passi dall'isola pedonale, dove un gruppo di ragazzini - cinque nel complesso, tutti foggiani e di età compresa tra i 13 e i 15 anni - si sono affrontati in strada, a calci e pugni.

Sul posto è stato necessario l'intervento di due 'Volanti' della polizia che, dopo aver riportato la calma, hanno avviato gli accertamenti necessari per ricosturire l'accaduto, sia attraverso le testimonianze dei presenti, che attraverso i filmati delle telecamere delle attività commerciali presenti in zona. Escluso, allo stato, un tentativo di rapina.

Tre i minori che hanno avuto la peggio nella mischia: per uno, in particolare, è stato necessario l'intervento degli operatori del 118. Il giovane è stato accompagnato in pronto soccorso con evidenti ecchimosi e tumefazioni in viso e se la caverà con una prognosi di una decina di giorni.

Escluso, allo stato, un tentativo di rapina; restano da chiarire i motivi che abbiano scatenato la violenza.