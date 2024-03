Arginare l'emergenza delle dipendenze col reinserimento socio-lavorativo: il progetto

Enpa e il centro terapeutico ‘Salute cultura e società’ siglano un protocollo d'intesa per rafforzare il reinserimento socio-lavorativo per affrontare l'emergenza delle dipendenze.

In risposta all'emergenza sommersa delle dipendenze, Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali Onlus) e il centro terapeutico ‘Salute Cultura e Società’ hanno stretto un accordo cruciale per potenziare e rafforzare le opportunità di reinserimento socio-lavorativo dei suoi ospiti con un protocollo d'intesa per sottolineare l’impegno congiunto.

“L'obiettivo primario di questa collaborazione è attirare l'attenzione pubblica sul problema delle dipendenze patologiche e sull'importanza della prevenzione come strumento chiave nel contrastare questo fenomeno ancora diffuso in Italia”, spiegano dalla cooperativa ‘Salute Cultura e Società’. “Inoltre, il protocollo d'intesa prevede un coinvolgimento attivo degli utenti del centro terapeutico nelle attività di Enpa, focalizzate sul benessere degli animali ospitati nei canili, offrendo così un'opportunità di partecipazione sociale e lavorativa”.

IL PROGETTO | A sottoscrivere il protocollo sono stati il presidente della SCS, Antonio Vannella, e il referente Enpa, Giuseppe Ravanelli. L’accordo, a titolo non oneroso, avrà durata di 3 anni e potrà essere eventualmente rinnovato solo in forma scritta, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative realizzate. Attraverso tale protocollo, infatti, le parti intendono avviare, ciascuna nell'ambito dei rispettivi ruoli e compiti istituzionali, “una fattiva collaborazione con riferimento alle tematiche di protezione degli animali e alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente”.

Verranno quindi svolte “attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con azione educativa, formativa, socio-lavorativa, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali”. Il gruppo di lavoro che verrà creato avrà il compito di promuovere e armonizzare le attività previste dal protocollo; la partecipazione dei soggetti che verranno coinvolti è da intendersi a titolo gratuito. Le sedi operative individuate saranno il Rifugio Enpa di via Tratturo Camporeale, a Foggia e quello di via Filippo D'Alfonso a San Severo.

I PARTNER | Operante dal 1982 nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con dipendenza patologica, la cooperativa sociale ‘Salute, Cultura e Società’ realizza percorsi terapeutici individualizzati in collaborazione con il Ser.D e il U.E.P.E. di Foggia. La missione della cooperativa è promuovere l'integrazione sociale e migliorare la qualità della vita dei soggetti più vulnerabili attraverso servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi diretti. Dall'altra parte, l’Enpa si occupa della protezione degli animali, della tutela dell'ambiente e della sensibilizzazione sul benessere degli animali. In questa ottica, gestisce strutture per il ricovero di animali domestici e promuove campagne contro l'abbandono e il maltrattamento degli stessi.