Paura in via Lenotti: brucia auto, le fiamme coinvolgono anche un secondo mezzo

Paura nella notte in via Lenotti, in zona 'Macchia Gialla', a Foggia, dove un'auto è andata a fuoco in un vialetto che collega la strada principale con via Gandhi.

Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti, hanno coinvolto anche un secondo mezzo, parcheggiato a breve distanza. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni: il rogo, infatti, è divampato in una stradina secondaria, molto stretta, con fumo e fiamme che si alzavano a breve distanza dalle abitazioni.

Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme e bonificato la zona; dalle prime informazioni raccolte, non sarebbero state trovate tracce di dolo o inneschi. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.