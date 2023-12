Notte di fuoco in via Lagonigro: brucia Chevrolet, danneggiate altre due auto parcheggiate vicino

Incendio auto, nella notte, a Foggia. A bruciare, in via Lagonigro, è stata una Chevrolet parcheggiata in strada.

Il fatto è successo poco dopo l'una: nel rogo sono state danneggiate anche le due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze del mezzo colpito. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con due mezzi, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, evitando ulteriori danni collaterali.

L'accaduto è all'attenzione degli agenti delle 'Volanti': sul posto sono state trovate tracce di liquido infiammabile, motivo per il quale non si esclude la matrice dolosa del gesto. Al vaglio degli agenti la presenza di telecamere utili in zona.

Ascoltato dagli inquirenti, il proprietario del mezzo ha dichiarato di non aver ricevuto minacce né ritiene di avere nemici.