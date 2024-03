Si finge operatrice di Poste Italiane e mette a segno la truffa: denunciata 27enne

Foggiana si finge operatrice di Poste Italiane e mette a segno una truffa telefonica.

A finire nei guai è una 27enne di Foggia, denunciata per 'truffa telefonica' dai carabinieri della Stazione di Solofra, nell'Avellinese. L’indagine avviata dai militari dell’Arma ha preso spunto dalla denuncia sporta da un giovane il quale, ingannato da telefonata ricevuta da sedicenti operatori di Poste Italiane, è stato indotto ad effettuare alcune operazioni online per un totale di circa 500 euro.

Come riporta AvellinoToday, gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di risalire ad un conto corrente riconducibile alla presunta responsabile del raggiro. A margine dell'episodio di cronaca, i militari raccomandano di prestare sempre massima attenzione, ricordando che "Banche e Poste Italiane non effettuano mai la richiesta di dati sensibili tramite e-mail o telefonicamente perché optano per vie di comunicazione dirette e meno soggette a truffe".