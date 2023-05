Sanzionati dalla Polizia Locale, ma violano l'ordine di allontanamento: nei guai parcheggiatori abusivi

È accaduto ieri sera: due foggiani sono stati beccati mentre chiedevano soldi per far parcheggiare le auto in piazzale De Lauro e in Piano della Croce. Dai successivi controlli è emersa l’inottemperanza all’ordine di allontanamento