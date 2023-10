Auto rubate e abbandonate nel 'Cervaro': bliz dei Forestali, recuperate 38 carcasse

Carcasse di auto, rubate e cannibalizzate, abbandonate nell’alveo del Torrente Cervaro. E’ l’ennesimo ritrovamento di questo tipo registrato nel Foggiano e messo a segno dai Carabinieri Forestali, coordinati dalla Procura di Foggia.

I militari, percorrendo prima una strada interpoderale poi quella sull’argine del torrente, hanno rinvenuto all’interno dell’alveo dello stesso ben 38 carcasse di auto di grossa e piccola cilindrata che erano state, dopo la vandalizzazione, buttate nel corso d’acqua. La presenza di tante carcasse all’interno dell’alveo era diventato anche un pregiudizio per il normale deflusso delle acque, tanto da essere un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in caso di pioggia atteso la possibilità di straripamento delle stesso dal torrente ormai occluso.

I Forestali, con l’ausilio di ditte specializzate hanno recuperato tutte le carcasse e affidate ad un custode giudiziario per le successive indagini onde risalire ai proprietari dei veicoli originari e per le dovute attività di indagini atte ad individuare gli autori dei furti e delle vandalizzazioni nonché dell’abbandono delle carcasse. Continua incessante l’attività di indagine di polizia giudiziaria, nell’ambito del controllo del territorio e il contrasto ai reati ambientali, per garantire il rispetto delle norme e la salvaguardia dell’ambiente.