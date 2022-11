Foggia-Avellino, scatta l'ordinanza dirigenziale: chiuse le strade limitrofe allo stadio

In vista della gara tra Foggia e Avellino, in programma lunedì prossimo alle ore 21, il Comune di Foggia, attraverso un'ordinanza dirigenziale, ha istituito la chiusura al traffico veicolare delle strade limitrofe allo stadio 'Pino Zaccheria' di Foggia.

L'ordinanza è giunta in seguito alle indicazioni emerse nella riunione tenutasi lo scorso 31 ottobre in sede di Gos, che ha confermato la necessità "per rilevanti questioni di ordine e sicurezza pubblica, di adottare provvedimenti particolari in relazione al traffico veicolare e alla sosta dei veicoli".

Nello specifico si dispone la chiusura al traffico veicolare di viale Ofanto (tratto compreso da via G. Mazzini a via Napoli), via V. Gioberti (tratto compreso da via G. Dorso a viale Ofanto), via G. Dorso (tratto compreso da via V. Gioberti a via de Viti de Marco), via La Marmora (tratto compreso da viale Ofanto a via M.R. Imbriani), via Napoli (tratto compreso da via Martiri di via Fani a Viale Ofanto).

Inoltre, si istituisce il divieto di sosta con "rimozione forzata" in via Napoli, ambo i lati, nel tratto di strada compreso tra viale Ofanto e via P. Telesforo, viale Ofanto (tratto compreso da via G. Mazzini a via Napoli compreso il vialetto di viale Ofanto

che costeggia lo stabile ex gommista 'Curci', la recinzione dello stadio 'P. Zaccheria' che sfocia su viale degli Aviatori), via V. Gioberti (tratto compreso da via G. D?Orso a viale Ofanto), via G. D?Orso ambo i lati (tratto compreso tra via V. Gioberti a via De Viti De Marco), via Napoli (tratto compreso tra via Martiri di Via Fani a viale Ofanto), via La Marmora (tratto compreso da viale Ofanto a via M.R. Imbriani), via I. Nievo, via N. Sauro, via N. Bixio, via Mameli, Piazza Cavalieri Vittorio Veneto;

piazza F.lli Bandiera. L'ordinanza sarà valida durante lo svoglimento della partita, quattro ore prima dell'incontro e fino a tre ore dopo la fine dello stesso.

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: mezzi militari ? della polizia ? dei Vigili del fuoco. e altri mezzi di soccorso (dei mezzi in visita domiciliare) ? i residenti muniti di apposito titolo ? persone con ridotte capacità motorie ? giornalisti muniti di tesserino dell?ordine dei giornalisti ? gli arbitri e osservatori arbitrali con tessera Aia ? rappresentanti la Procura Federale in possesso di relativa tessera ? medici antidoping in possesso della tessera federale ? incaricati squadre nazionali con tessera federale ? veicoli degli aventi diritto, provenienti da fuori città, compresi nell?elenco redatto dal Foggia Calcio per ogni singola giornata di svolgimento delle manifestazioni.