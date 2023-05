Fermato con dosi di cocaina addosso, in casa nascondeva altra droga e 40mila euro: nei guai 32enne

Un 32enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato, nell'ambito di uno specifico servizio di controllo straordinario del territorio nel capoluogo dauno. Il giovane è stato colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli uomini della Squadra mobile hanno seguito il soggetto mentre stava accedendo a un box, all'interno del quale vi era presente un'altra persona. Intervenuti subito dopo, gli agenti hanno perquisito entrambi i soggetti: il 32enne aveva con sé alcune dosi di cocaina per un totale di circa 8 grammi e la somma di 685 euro in contanti. Successivamente, gli uomini della Squadra Mobile hanno perquisito l'abitazione del 32enne, all'interno della quale sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro diverso materiale per il confezionamento, altri 3 grammi di cocaina, 16 di marijuana, 0,18 grammi di hashish e la somma, in contanti, di ben 40mila euro.

Subito dopo il 32enne è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia, posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, mentre l’altro soggetto veniva segnalato alla locale Prefettura con la conseguente emanazione di contestazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 T.U. Stup. Nel corso del giudizio direttissimo, il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Foggia, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20.00 alle ore 6.00 di ogni giorno.