Estorce denaro a un commerciante vantando legami con la 'Società': 36enne nei guai

È indagato per il reato di estorsione ai danni del titolare di una attività commerciale il 36enne foggiano arrestato dalla Polizia, in esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal Gip, su richiesta della Procura di Foggia.

L'attività d’indagine condotta dal personale della Squadra Mobile e coordinata della locale Procura della Repubblica ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto, in ordine al reato contestato.

Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa avviata a seguito della querela sporta dalla parte offesa, la quale dichiarava di essere stata avvicinata da una soggetto con la pretesa di farsi consegnare una somma di denaro, derivante da un presunto credito vantato nei confronti di un terzo soggetto, fornitore del commerciante.

Al rifiuto di consegnare il denaro, l’uomo avrebbe minacciato il commerciante e facendo leva anche su supposti collegamenti con esponenti della criminalità organizzata locale, lo avrebbe costretto a consegnargli la somma di mille euro in contanti. Il trentaseienne, è stato in seguito rintracciato presso la propria abitazione e al termine degli atti di rito, associato presso la Casa Circondariale di Foggia.