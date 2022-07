Fabio Letizi è il nuovo comandante dei carabinieri di San Nicandro Garganico

Il luogotenente Fabio Letizi è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico. "Una persona di esperienza, che si inserisce nel percorso di rafforzamento dei presidi di ordine e sicurezza pubblica intrapreso con le Autorità superiori sin dal mio insediamento" ha detto il sindaco Matteo Vocale, che nella giornata del 18 luglio lo ha accolto negli uffici comunali cogliendo l'occasione per confrontarsi sulle attuali emergenze del nostro territorio. Ho illustrato l'intervento di questa amministrazione per ammodernare e potenziare gli alloggi della caserma (il primo stanziamento è di 38mila euro), al fine di poter richiedere sempre maggiori unità" ha evidenziato il primo cittadino. "Ringrazio anche il maresciallo Gregorio Papaleo (che resta comunque in forza alla Stazione) per aver condotto nel miglior modo la reggenza del comando stazione negli ultimi otto mesi. La sicurezza è per noi una priorità: lo stiamo dimostrando e continueremo su questa strada. Più divise, sono una garanzia per tutti".