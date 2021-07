Esodo estivo in Puglia alle porte, Anas viene incontro ai vacanzieri: rimossi 11 cantieri sulla Statale 16 'Adriatica'

Anche in Puglia, in vista dell’imminente esodo estivo, Anas prevede un sensibile incremento del traffico per gli spostamenti locali, e quelli di media e lunga percorrenza, rispetto agli anni precedenti, sia per la scelta di molti italiani di utilizzare l’auto sia per un maggiore desiderio di vacanza dopo i lunghi mesi di pandemia e lockdown.

Sulle strade statali della regione che portano verso le principali località turistiche, dal 23 luglio al 5 settembre, saranno rimossi 11 cantieri, esclusi quelli inamovibili per i quali sono in corso lavorazioni importanti delle infrastrutture stradali che non posso essere interrotte.

In particolare, i cantieri rimossi riguardano la strada statale 16 'Adriatica' che passando per la costa adriatica percorre le province di Foggia, Bari e Lecce e diverse località turistiche.

Con l’obiettivo di offrire un viaggio sicuro, confortevole e informato, l’operazione di rimozione cantieri si unisce al Piano mobilità estiva 2021, che sarà varato a breve, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, insieme a Viabilità Italia, al Ministero degli Interni, all’Aiscat, alla Protezione Civile, alla Polizia Stradale, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito