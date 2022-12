Organizzavano feste ed eventi pubblici per i comuni foggiani, incassavano soldi ma non dichiaravano i ricavi

Oltre 200mila euro non contabilizzati. L'ente-schermo veniva utilizzato per ottenere l’affidamento diretto degli eventi da parte di diversi comuni dell’area garganica e del tavoliere, eludendo il Codice degli Appalti in materia di affidamenti pubblici