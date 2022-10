Emergenza criminalità, Foggia subito nell'agenda del Viminale: "Attendiamo il nuovo Ministro"

Emergenza criminalità in Capitanata, dopo l'ennesimo fatto di sangue - la sparatoria avvenuta ieri sera, in viale Europa - si chiede che il 'caso Foggia' entri subito nell'agenda del nuovo capo del Viminale. Tra questi, il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, componente della commissione regionale sullo studio delle mafie in Puglia: “Sono sicuro che il Prefetto e le altre istituzioni del territorio evidenzieranno immediatamente al nuovo capo del Viminale l’emergenza criminalità che riguarda la città di Foggia e tutta la sua provincia, affinchè possa intervenire in modo deciso rispetto ad un continuo rimandare del suo predecessore”, spiega.

“Il grande lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine di questi ultimi tempi rischia di essere vanificato se non si adotteranno provvedimenti importanti come l’istituzione della sezione distaccata della Corte d’Appello e la conseguente Direzione Distrettuale Antimafia. Ma il nuovo ministro dell’Interno potrà sicuramente adottare misure immediate di sua competenza, come l’invio di uomini e mezzi in modo stabile ed integrato per contrastare fenomeni malavitosi che approfittano del degrado sociale per radicarsi. Mi auguro che il Ministro Piantedosi - conclude Dell'Erba - possa raggiungere Foggia quanto prima e partecipare al consiglio regionale monotematico sulle emergenze del territorio in programma il prossimo 22 novembre”.