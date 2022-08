Aggressioni aumentate del 1300% e record di suicidi in carcere. E' emergenza, annunciato sciopero della fame

Emergenza carceri in Puglia e nel resto d'Italia, dove si registrano 53 suicidi in cella ovvero il record storico dal 2000 ad oggi. Sono i dati, preoccupanti, che hanno indotto il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP., Aldo Di Giacomo, ad annunciare l'inizio dello sciopero della fame per le problematiche patite dal corpo.

Tutte criticità che verranno svisceratite in una conferenza stampa, prevista domani, 20 agosto, alle 11, dinanzi alla casa circondariale di Foggia. Tra questi, l'aumento delle aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari e dei detenuti più deboli, che sono aumentate del 1300%, ma soprattutto per il disagio carcerario che ha portato al massimo storico di suicidi dal 2000 ad oggi: 53 detenuti si sono tolti la vita in cella, 3 nelle carceri pugliesi negli ultimi mesi.