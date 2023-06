Operazione 'Turn Over': traffico di droga, armi e metodi mafiosi. Condanne per oltre 50 anni di carcere

Dopo il rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione, sono diventate definitive e conseguentemente esecutive le prime condanne per la maxi indagine convenzionalmente denominata 'Turn Over' dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Nel luglio 2020, ci fu un imponente blitz dei militari dell’Arma del Comando Provinciale di Foggia su Trinitapoli, con l’impiego altresì dei Reparti specializzati dei Carabinieri, a seguito dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari in relazione alla richiesta della Dda del capoluogo, con l’arresto complessivo di 12 persone.

La complessa ed articolata indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, mediante altresì l’impiego di attività tecniche, consentì di ricostruire l’esistenza di un’associazione a delinquere ai fini del traffico di sostanze stupefacenti, con la disponibilità – in alcuni casi - anche di armi da fuoco, da parte di un gruppo criminale operante a Trinitapoli e nei comuni limitrofi. A distanza quindi di circa 3 anni, sono passate in giudicato le prime 8 condanne, in ragione delle quali sono stati inflitti, complessivamente, oltre 50 anni di reclusione, nonché pene accessorie. Nella giornata del 29.06.2023, i militari del Nucleo Investigativo di Foggia, con il supporto in fase di esecuzione dei Carabinieri del Comando Provinciale BAT, nonché degli altri Comandi Arma interessati per quanto riguarda i condannati già ristretti in altri carceri del territorio nazionale, hanno quindi arrestato otto persone.

"Si tratta di un’importante conferma giudiziaria di una delicata inchiesta svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sui gruppi criminali operanti nell’area del Basso Tavoliere, interessati anche nel recente passato da efferati episodi di sangue per il controllo del territorio, a tutela di quelle Comunità", si legge nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia.