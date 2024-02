Detenuto rientra in carcere dal permesso con hashish e cocaina: dosi erano nascoste nell'orifizio anale

Brillante operazione di polizia giudiziaria condotta dal Reparto di Polizia Penitenziaria di Foggia alla guida del dirigente aggiunto Claudio Ronci.

Ieri mattina, l'istinto e l'acume investigativo dei poliziotti penitenziari ha consentito il rinvenimento di un consistente quantitativo di hashish e cocaina, portate da un detenuto al rientro dal permesso, pronte per essere spacciate in carcere. Erano ben occultate nell'orifizio anale. A darne notizia è il segretario regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria, Gennaro Ricci.

Sottoposto a perquisizione personale, il soggetto ha cominciato a manifestare un forte nervosismo e resistenza ai controlli, ma la professionalità e l'opera di persuasione di poliziotti di comprovata esperienza e capacità, ha consentito il buon esito delle operazioni.

La perquisizione, estesa al domicilio di fruizione del permesso, ha portato al rinvenimento e al conseguente sequestro di ulteriori consistenti quantitativi di stupefacenti dello stesso tipo.

Il soggetto, in esecuzione pena per altra causa, è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Inoltre, sempre nella scorsa settimana, grazie all’intuito di una poliziotta penitenziaria , una detenuta è stata trovata in possesso di una dose di cocaina all’uscita dal colloquio.