Don Ciotti torna a Foggia nel trentennale dell'uccisione di Giovanni Panunzio

Don Luigi Ciotti torna a Foggia. Il presidente di Libera sarà nel capoluogo domenica 6 novembre, in occasione della commemorazione di Giovanni Panunzio, l'imprenditore edile ucciso dalla mafia, per essersi opposto alle richieste estorsive della 'Società' foggiana.

A trent'anni dall'omicidio, Don Ciotti concelebrerà una Santa messa in programma presso la parrocchia dello Spirito Santo di Foggia alle ore 18.

"Sarà importante esserci per essere accanto della famiglia del coraggioso imprenditore, nostro concittadino, e per fare nostro il suo impegno, per dire no alle mafie e a tutte le forme di sopraffazione e negazione di diritti", il commento di Libera Foggia.