Operaio di una ditta foggiana muore schiacciato in uno stabilimento di Stellantis

Tragedia sul lavoro ad Avellino nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, area industriale di Pianordardine. Domenico Fatigati di Acerra, dipendente di una ditta esterna di Foggia, è rimasto intrappolato in un macchinario del reparto basamento motore durante un intervento di manutenzione. Sono stati i compagni di lavoro a lanciare l'allarme. Il lavoratore è morto durante i tentativi di liberarlo da parte dei sanitari del 118 accorsi nello stabilimento (le immagini su Avellinotoday).

Ai carabinieri del comando provinciale di Avellino il compito di condurre le indagini per ricostruire l'incidente mortale sul lavoro. Scatta subito lo sciopero dei lavoratori Stellantis a Pratola Serra per l'intera giornata. A proclamarlo sono le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm di Avellino e le Rsa dello stabilimento irpino.

"Un lavoratore che aveva lasciato casa sua per poter svolgere la sua attività non tornerà più a casa sua. Nell'esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutti i lavoratori della ex Fma alla famiglia del lavoratore deceduto, dichiarano uno sciopero a partire dalle ore 10.30 per tutta la giornata del 22 febbraio".