Discoteche 'covid-free' al chiuso: pronto test all'aperto in Puglia, in pista con le mascherine ma senza distanziamento sociale

Eventi-test in discoteche al chiuso per chi è già vaccinato o per chi ha ottenuto l’esito negativo a un test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. E’ il progetto sul quale punta l’associazione imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fibe che per quanto riguarda le discoteche, sulla falsa riga degli esperimenti fatti in Spagna, Olanda ed Inghilterra, ha messo a punto il protcollo sanitario ‘Covid-free’. “Dopo eventi con migliaia di persone non ci sono stati contagi” spiega il presidente Silb Maurizio Pasca.

Sarà obbligatorio indossare le mascherine ma non mantenere la distanza di sicurezza di minimo un metro. Sanificazione dei locali, utilizzo dei materiali mono-uso e tracciabilità attraverso l’acquisto dei biglietti online le altre misure previste.

L’associazione starebbe lavorando ad un evento-test al chiuso per il Nord e ad uno all’aperto che molto probabilmente si terrà in Puglia. Pasca spiega che il protocollo di sicurezza sarebbe stato sottoscritto da virologi come Lopalco e Bassetti e che verrà sottoposto all’attenzione del Comitato tecnico-scientifico.

Obiettivo dichiarato è l’ottenimento del marchio discoteche ‘Covid-free’ per consentire ai locali di aprire almeno in autunno: “Del resto - conclude - non ci si può sposare, non si può prendere un caffè al bar, e poi dobbiamo assistere a spettacoli come quello di ieri, con 30mila persone accalcate in piazza Duomo per festeggiare l'Inter".