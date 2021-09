/ Corso Roma

Locali messi a soqquadro, raid nella sede della 'ABC' - Associazione bambini cerebrolesi di Foggia: "Vergogna!"

Devastati i locali in Corso Roma. La denuncia dell'accaduto arriva via social: "Nemmeno le associazioni lasciano in pace". Immediata la reazione della comunità: "E' una città invivibile"