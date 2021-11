Favoreggiamento della prostituzione, nei guai 'autista' di una ragazza: ogni giorno faceva la spola tra Foggia e la Statale 16

Dovrà rispondere di favoreggiamento della prostituzione, un disoccupato 54enne finito nella rete dei carabinieri. Ritenuto 'autista' di una giovane prostituta, faceva la spola tra Foggia (dove vive la ragazza) e la Statale 16, in agro di Campomarino, (dove la stessa si prostituiva).

Nel dettaglio, i carabinieri della Compagnia di Termoli hanno accertato che l’uomo, originario del Comune di Montecilfone, in diverse occasioni tra l’inizio di giugno e la fine di ottobre di quest’anno, utilizzando la propria autovettura, aveva accompagnato nel Comune di Campomarino (CB) una 22enne di origine bulgara residente in provincia di Foggia, prelevandola dalla propria abitazione e lasciandola lungo la Strada Statale 16, affinché la stessa praticasse l’attività di meretricio.

L’uomo, pertanto, acclarate le sue oggettive responsabilità penali in relazione all’accaduto, è stato denunciato in stato di libertà poiché ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Certamente importante è stato l’operato dell’Arma dei Carabinieri che, nella circostanza, ha portato alla luce un reato davvero esecrabile e che fin troppo spesso resta purtroppo impunito poiché non denunciato dalle vittime, nella maggior parte dei casi per paura di ritorsioni da parte degli sfruttatori o per un ingiustificato ma umano senso di vergogna legato alla situazione di specie.