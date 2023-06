Violenti calci e pugni su ogni parte del corpo: rapinatore vittima del pestaggio denuncia i tre aggressori

Incassata la condanna a tre anni di reclusione per la tentata rapina alla pizzeria ‘0881’, al Rione Martucci, il 42enne Antonio Simone ha presentato formale denuncia contro i tre uomini che - dopo aver sventato il colpo - lo hanno inseguito e malmenato in strada, fino a lasciarlo incosciente sull’asfalto.

La denuncia è stata presentata nel pomeriggio di ieri, in Procura. Nel documento, depositato dal difensore dell’uomo, l’avvocato Umberto Bulso, il 42enne descrive l’accaduto come “uno spropositato e violentissimo pestaggio”, ritenuto “assolutamente esorbitante ed estraneo rispetto ad ogni astratta ipotesi di legittima difesa”.

A causa del pestaggio, infatti, l’uomo dovette ricorrere alle cure del pronto soccorso; le ferite riportate (“Trauma cranico con frattura delle ossa nasali, ferita del cuoio capelluto in regione occipitale e trauma lombare con frattura del processo trasverso di L3”) furono giudicate guaribili in non meno di 20 giorni, salvo complicazioni.

L’intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere presenti in strada. Dopo una prima colluttazione avvenuta nel locale e atta a sventare la rapina, l’uomo è stato inseguito e scaraventato a terra, dove sarebbe avvenuta “una vera e propria azione di vendetta o giustizia privata”, spiega, “rappresentata da una serie impressionante di violentissimi calci e pugni sferrati, coralmente, su ogni parte del mio corpo” tanto da essere poi prelevato da una ambulanza e trasferito d’urgenza, in codice rosso, in ospedale.

“Ho dovuto procedere in tal senso”, spiega a FoggiaToday l’avvocato Bulso – per espressa volontà del mio assistito, il quale ha ritenuto di presentare querela perché eccessiva la reazione subita, concretizzatasi in un autentico atto di giustizia privata: un'aggressione di inaudita violenza che non può trovare alcuna giustificazione nel fatto delittuoso pregresso”. Il caso è ora all’attenzione della Procura.