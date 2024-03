Si aggirano con fare sospetto per le vie del centro, polizia ferma due foggiani: in auto avevano arnesi da scasso

Stavano per preparare un furto d'auto i due soggetti originari della provincia di Foggia, fermati dalla polizia ad Avellino. Come riporta AvellinoToday, l'intervento degli agenti è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, nel corso dei servizi di controllo del territorio in città e in provincia. I due uomini, rispettivamente di 46 e 43 anni, sono stati fermati a bordo di un'autovettura perché notati aggirarsi per le strade del centro con fare sospetto.

Durante l'identificazione, gli agenti hanno rinvenuto all'interno del veicolo, ben occultati, grimaldelli e altri strumenti finalizzati allo scasso. Presenti, inoltre, due centraline utilizzate per la cifratura e la disabilitazione delle centraline originarie di alcune note case automobilistiche.

I due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati condotti presso la questura del capoluogo irpino. In seguito agli accertamenti di rito, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di ricettazione e possesso ingiusticiato di attrezzatura finalizzata allo scasso. A carico dei due è stato anche inflitta la misura del divieto di ritorno nel capoluogo per la durata di 4 anni.