Foggia è sporca e piena di rifiuti, 'spuntano' anche i ratti. Cittadini esasperati, prima grana per la sindaca

Foggia è sporca e piena di rifiuti, in alcune zone 'spuntano' anche i ratti. Questo dicono le strade della città, senza distinzione tra centro e periferia; questo dicono le denunce - decine - di cittadini che, con tanto di foto e video testimoniano il degrado e la sporcizia in cui sono costretti a convivere.

Sarà probabilmente questa la prima ‘grana’ che dovrà risolvere la neo-eletta sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo. Nei giorni che hanno preceduto il confronto elettorale, sono state numerosissime le denunce di degrado giunte all’attenzione della redazione.

“Siamo presi dall’elezione del sindaco, ma i problemi del vivere civile a Foggia non mancano”, denuncia un lettore. Molto dipende anche dall'inciviltà dei cittadini: “In via XXV Aprile hanno tolto i cassonetti e la campana della raccolta differenziata spostandoli in via della Repubblica, 20 metri di distanza, ma i rifiuti continuano ad essere buttati a terra senza ritegno”.

Chi denuncia non ha mancato di percorrere le vie ufficiali: “Ho mandato una pec ad Amiu a cui non ho avuto risposta, né si è provveduto alla raccolta: il percorso dell’autocompattatore è cambiato e non c’è modo che riescano a vedere il cumulo”, conclude. La situazione è altrettanto degradata in via Penne, alle spalle della Chiesa del Carmine (nella foto principale).

Cumuli di rifiuti sono presenti anche in via Sant'Alfonso de Liguori (nella foto in basso), dove più persone segnalano una situazione di grave disagio: "E' così da 5 giorni", denuncia un residente. Degrado e invasione di ratti viene denunciata nel parco tra via Einaudi via de Petra a Foggia: “Siamo esasperati. C’è un grave problema di invasione di ratti”, spiega una residente. “Siamo stufi di comprare veleno di tasche nostre. Tra un po’ arriveranno a camminare davanti alle nostre porte e li troveremo anche in casa”, conclude.