"Degrado e risse feroci". Il quartiere ferrovia ignorato da tutti: "Si chiudano le strade per la sicurezza sanitaria e sociale dei residenti"

Il quartiere ferrovia è terra di nessuno. Degrado, illegalità diffuse e violenza sono all'ordine del giorno. Lo denuncia, da tempo, l'associazione 'Amici del Viale Foggia', ma ai problemi sollevati non sembra seguire alcuna soluzione.

Intanto le cose non cambiano. Anzi, se possibile, peggiorano. "Né la grave situazione pandemica, né la situazione di degrado, né i ripetuti appelli alle forze dell'ordine e alle istituzioni hanno sortito alcun effetto in termini di aiuto", denuncia la presidente Marialuisa de Niro.

"Si vive nel degrado totale con innumerevoli persone ammassate in strada, occupate a vendere stracci e scarpe sui marciapiedi, a bere e bivaccare in via Podgora, via Isonzo e via Piave, nessun controllo sanitario agli esercizi commerciali nei quali entrano e stazionano svariate persone ovviamente prive di mascherine".

"Solo ieri ci sono state due risse di una ferocia inaudita. La gente ha paura di uscire di casa, perfino il sindacato dei vigili urbani qualche settimana fa denunciava la pericolosità per gli agenti degli interventi in questa zona. Tutti sono a conoscenza di tale folle situazione ma né il Prefetto, né il Sindaco muovono un dito", continua de Niro.

"Le forze dell'ordine chiamate più volte dai cittadini non vengono e scaricano il problema sui vigili urbani. Pertanto si chiede, con urgenza immediata, il controllo e la chiusura di tali strade per la sicurezza sanitaria e sociale dei residenti. Qualora si verificassero episodi di violenza tali da coinvolgere anche fisicamente i residenti, saranno ritenuti responsabili coloro che non sono intervenuti a tempo debito per porre fine al perpetrarsi di siffatta evidente illegalità", conclude.