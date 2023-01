Soldi per parcheggiare in via Pogdora, stanato parcheggiatore abusivo: scatta 'Daspo urbano'

Chiedeva soldi per far parcheggiare le auto in via Podgora, a Foggia. Ma a smascherare l'attività illecita posa in essere al quartiere ferrovia, sono state due pattuglie della polizia locale di servizio in zona, che hanno sorpreso un uomo di 44 anni mentre chiedeva denaro ad una donna intenta a parcheggiare la sua auto.

A carico del parcheggiatore abusivo è stata contestata la violazione al Codice della Strada e un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore, ovvero il cosiddetto 'Daspo Urbano'. Prosegue quindi l'attività di repressione di ogni forma di illegalità nel quartiere ferrovia da parte della polizia locale: gli agenti sono impegnati nei controlli della zona, una pattuglia di mattina e due nel pomeriggio, dalle 13 alle 22.

Dal 1° gennaio ad oggi sono stati effettuati tre sequestri amministrativi di merce usata venduta abusivamente lungo via Podgora, sono state identificate oltre 30 persone, contestati 'Daspo urbani' per bivacco, prostituzione, attività di parcheggiatori e venditori abusivi. Smantellato anche un giaciglio di materassi e coperte sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto. Decine anche le infrazioni al Codice della Strada accertate e sanzionate dagli agenti che, in alcuni casi, hanno effettuato le rimozioni di veicoli.