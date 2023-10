Stretta sui parcheggiatori abusivi, dopo il 'Caso Armenti' blitz della Locale in via Miranda

Stretta sui parcheggiatori abusivi, a Foggia. Dopo il 'Caso Armenti' (qui i dettagli) scoppiato pochi giorni fa, dopo la denuncia dello scrittore e 'urban explorer' e il tentativo di raggiro subìto da un abusivo, la polizia locale ha messo a segno mirati controlli nelle aree della città a rischio.

In particolare, gli agenti hanno effettuato controlli nei pressi del parcheggio del cinema multisala di via Miranda - piazzale Anna De Lauro Matera. Nella serata del 2 ottobre, quindi, gli agenti hanno spiccato un provvedimento di daspo urbano e sanzionato un parcheggiatore abusivo che, da successivi controlli, è risultato in passato destinatario delle stesse contestazioni con provvedimenti definitivi.