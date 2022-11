Crolla muro di contemimento a Torremaggiore, albero e palo dell'illuminazione a Foggia

Tragedia sfiorata a Torremaggiore dove il maltempo delle scorse ore ha provocato anche la caduta di una parete di contenimento in via don Carlo Gnocchi: "Nonostante non sia stato semplice intervenire sotto la pioggia, la parete è stata messa in sicurezza. Ringrazio per il celere intervento i Carabinieri, la Polizia Locale e la Misericordia di Torremaggiore" il commento del sindaco Emilio Di Pumpo: "Oggi è stata davvero una giornata difficile a causa del maltempo. Dapprima la sciagura dall'elicottero precipitato a pochi km da noi, tragedia che ha lasciato sgomenta tutta la popolazione e poi le ingenti piogge che hanno recato non pochi danni alla viabilità".

A Foggia, in viale Colombo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l'albero ed il palo dell'illuminazione pubblica abbattuti dal maltempo. La strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale.