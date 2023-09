Crollo in un casolare nelle campagne di Manfredonia: la vittima è un 56enne di Alberona

È Mosè De Rosa, 56 anni, di Alberona, l’uomo trovato sotto le macerie di una scala in muratura venuta giù in un casolare abbandonato nelle campagne in agro di Manfredonia.

L’uomo non aveva con sé documenti, ma a poca distanza dal casolare è stata ritrovata la sua automobile, elemento che ha contribuito all’identificazione della vittima.

Il fatto è accaduto ieri, 31 agosto, nei pressi della Sp75 Foggia-Trinitapoli, vicino Borgo Mezzanone. Ancora da chiarire perché l’uomo si trovasse lì e la dinamica della tragedia.

A dare l’allarme un cittadino dell’Est Europa che ha allertato una squadra dei vigili del fuoco impegnata a spegnere un incendio nelle vicinanze. Ma per Mosè De Rosa non c’era più niente da fare. Indagano i carabinieri.