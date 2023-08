Schiacciato dal crollo di una scala in muratura in un casolare: le immagini sul luogo della tragedia

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi in agro di Manfredonia, l'uomo è morto sul colpo

La tragedia si è consumata in un casolare nei pressi della Sp 75 Foggia - Trinitapoli, a pochi chilometri da Borgo Mezzanone.

L'uomo, un italiano di circa 50 anni, era in un casolare abbandonato per motivi ancora da verificare quando, all'improvviso, una scala in mattoni è crollata uccidendolo sul colpo.

In quel momento, una squadra dei vigili del fuoco era nei pressi del casolare per spegnere un incendio, quando sono stati raggiunti da un uomo dell'Est Europa che chiedeva loro aiuto avendo assistito all'incidente.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il 50enne sotto le macerie, privo di vita. Avvisate le forze dell'ordine, è giunta sul posto un'auto dei carabinieri del distaccamento di Manfredonia per stabilire cosa sia esattamente accaduto.