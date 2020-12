Covid, morto consigliere comunale di Candela. L'amministrazione gli dedica il campo sportivo: "Rimarrai nei nostri cuori"

Sarà dedicato alla memoria di Mario Mitola, il consigliere comunale di Candela positivo al Covid deceduto il 22 dicembre, il campo sportivo della città dei fiori e del Natale, i cui lavori di rifacimento sono in fase di ultimazione. "Un gesto concreto in onore della sua memoria" dichiara il sindaco Nicola Gatta.

Strappato all'affetto dei suoi cari e alla comunità dalla "terribile pandemia", nel corso della sua attività politica Mario Mitola è stato consigliere comunale con delega allo Sport: "Si è impegnato in prima persona per la crescita e lo sviluppo dell’attività sportiva nella nostra comunità, diventando un punto di riferimento per i tanti giovani che si sono avvicinati al mondo del calcio"

"Di Lui ricorderemo la grande capacità di ascolto ed il suo impegno civico appassionato e disinteressato al servizio del bene comune. Il tuo ricordo resterà indelebile nella nostra comunità" il ricordo del sindaco Nicola Gatta.