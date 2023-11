Tremila euro per favorire l'impresa di Di Carlo: l'incontro nell'area di servizio e la 'bustarella' al dirigente

Tra gli indagati dell'operazione 'Ossigeno' che ha svelato un sistema di collusione e corruzione messo in piedi dall'imprenditore 62enne di Lucera, Antonio Di Carlo (con la complicità della figlia Carmelisa), che si sarebbe avvalso di intermediari, funzionari pubblici e ditte compiacenti pur aggiudicarsi alcune gare d'appalto sui lavori per il dissesto idrogeologico, c'è anche Luigi Troso, l'architetto responsabile del IV settore Lavori Pubblici-Ambente del Comune di Casalvecchio di Puglia e Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto per i lavori di manutenzione dei 'Tratti di canale Santa Lucia e Giulio di Toro'.

"Ancorché limitata a una sola vicenda, la condotta di Troso appare particolarmente grave, posto che dalla sostanziale confessione del Di Carlo emerge la naturalezza con il quale egli aveva ricevuto l'illecita dazione di denaro".

Secondo quanto si legge nelle carte del Gip, il 26 maggio 2022 avrebbe ricevuto la somma di tremila euro in contanti per favorire l'impresa di Antonio Di Carlo nell'aggiudicazione della commessa, invitando alla gara anche due ditte di imprenditori presumibilmente colluse.

"Non vi è dubbio che i "progetti per Casalvecchio' fossero stati redatti dai Di Carlo, a firma deIl'Utc', come emerso dallo scambio di messaggi su whatsApp tra Carmelisa Di Carlo e il "solito' Michele Tamborra, nonché confermato dai fatto che Luigi Troso aveva ancora due pen drive ricevuti dalla professionista e che evidentemente contenevano file utili alla predisposizione dei progetti medesimi, se non proprio i progetti nella loro integralità".

Nella documentazione amministrativa non è stata trovata la determinazione del 23 giugno 2020 con cui era stato approvato l'elenco delle ditte estratte dopo il sorteggio, men che meno alcun verbale relativo alle operazioni compiute. "La deduzione che il sorteggio fosse stato fittizio, con invito delle sole ditte valute dall'imprenditore lucerino è logicamente corroborata dal dato oggettivo che si trattava della 'Fratelli Di Carlo srl', "Antonio Ferrara Srl, Astra Adriatica Strade Spa", rispettivamente riconducibili ad Antonio Di Carlo, Antonio Ferrara e Maria Bruno Gregoretti, "legati da stretti rapporti d'affari tra loro".

Rilevante sarebbe la conversazione avvenuta la sera del 26 maggio 2020 tra padre e figlia imprenditori, nel corso della quale il primo avrebbe chiesto a Carmelisa Di Carlo se avesse messo le tre carte nella busta, ricevendo risposta affermativa.

L'incontro per la dazione era stato preceduto da un fitto scambio di messaggi tra Troso e Di Carlo e seguito dall'annotazione sull'agenda dell'imprenditore, in corrispondenza del giorno, del nomignolo riconducibile all'indagato. Le dazioni illecite venivano appuntate, come già accaduto nelle precedenti occasioni (le dieci ore di lavoro a Roma, il po' di ossigeno e lo sciangé). Il Giudice per le Indagini preliminari evidenzia la disinvoltura con cui i Di Carlo effettuassero le dazioni, consegnando brevi manu mazzette infilate direttamente in tasca, i 5000 curo passati a Leonardo Panettieri e bustarelle.

Il 25 maggio, Di Carlo e Troso si erano incontrati presso una stazione di servizio fuori dall'abitato, "posto che incontrarlo là, dove il funzionario prestava servizio - sarebbe stato brutto, vale a dire pericoloso". L'imprenditore scelse un distributore di carburanti invece di un altro (là è un guaio), "ad ulteriore comprova del carattere non ostensibile dell'attività che si andava a compiere o comunque a preparare". Per il Gip, "tutti gli elementi acquisiti depongono per la piena fondatezza dell'ipotesi accusatoria rispetto a tutti gli indagati".